"Інтер" розгромив "Мілан" у матчі за лідерство в Серії А

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою "Інтера" з рахунком 5:1. Дубль у ворота "Мілана" оформив ексфутболіст "Шахтаря" Генріх Мхітарян, ще по голу забили Маркус Тюрам, Давіде Фраттезі та Хакан Чалханоглу, турецький хавбек реалізував пенальті.

Єдиний гол "Мілан" забив на 57-й хвилині. Тоді Рафаель Леау продемонстрував потужну швидкість та вразив ворота "Інтера" після передачі від Олів'є Жиру.

У турнірній таблиці Серії А лідерство захопив "Інтер". У команди Сімоне Індзагі 12 балів за 4 матчі і лише 1 пропущений гол. Слідом йде "Ювентус" з 10 очками. У "Мілана" 9 набраних пунктів.

Серія А

4-й тур

16 вересня

"Інтер" - "Мілан" 4:1

Голи: Мхітараян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79 (пен.), Фраттезі, 90+3 - Леао, 57