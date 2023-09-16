"Інтер" розгромив "Мілан" у матчі за лідерство в Серії А
У 4-му турі чемпіонату Італії з футболу "Мілан" розгромно поступився "Інтеру"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Інтера" з рахунком 5:1. Дубль у ворота "Мілана" оформив ексфутболіст "Шахтаря" Генріх Мхітарян, ще по голу забили Маркус Тюрам, Давіде Фраттезі та Хакан Чалханоглу, турецький хавбек реалізував пенальті.
Єдиний гол "Мілан" забив на 57-й хвилині. Тоді Рафаель Леау продемонстрував потужну швидкість та вразив ворота "Інтера" після передачі від Олів'є Жиру.
У турнірній таблиці Серії А лідерство захопив "Інтер". У команди Сімоне Індзагі 12 балів за 4 матчі і лише 1 пропущений гол. Слідом йде "Ювентус" з 10 очками. У "Мілана" 9 набраних пунктів.
Серія А
4-й тур
16 вересня
"Інтер" - "Мілан" 4:1
Голи: Мхітараян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79 (пен.), Фраттезі, 90+3 - Леао, 57
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.39
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе