ІПСО про те, що росіяни помруть через нариті окопи в "рудому лісі", спричинило паніку, більшої ж шкоди їм завдало інше, - член громради ДАЗВ
Заяви України про те, що окопування росіян в Чорнобильській зоні призведе до смертельних наслідків були психологічною операцією
Про це в ефірі Еспресо заявив член громадської ради державного агентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.
"Усе, що підіймалось у ЗМІ стосовно того, що росіяни там помруть від того, що вони роблять - це була психологічна операція, щоб створити паніку на боці ворога. Коли ми розповідали, що всі, хто копає окопи в "рудому лісі" там помруть - насправді у Чорнобильській зоні не такий високий рівень радіації навіть біля лісу, де вони нарили окопи. Але коли ця інформація вийшла за межі країни, транслювалась по всіх каналах, вона спричинила паніку, яка вимусила росіян піти з Чорнобильської зони", - сказав він.
Ємельяненко зауважив, шкоду своєму організму російські війська таки нанесли.
"Якщо казати про "рудий ліс" та радіоактивний пил - вона не дуже велика. Більшу шкоду вони отримали від розграбування наших лабораторій, коли вони вивозили тестові джерела іонізуючого випромінювання - дуже високорадіоактивні матеріали", - підсумував член громадської ради.
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