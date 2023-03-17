ІПСО "с особым цинизмом"
Ще раз про фільм, який знімає російський кінорежисер в Україні про наших сиріт
Дуже потужна, "комплексна" російська інформатака "з усіх стволів" розгорнулась на західному фронті останнім часом — не про все маю фізичну змогу розповідати, дай Боже, встигати "відбиватися" на "своїх" ділянках, але цей сюжет поширюю сама. І вас закликаю поширити, бо це вже ІПСО "с особым цинизмом" - і, не сумніваюся, з мегатонним, в разі реалізації, ефектом на виході (Достоєвскій! "слєзінка рєбьонка"! "вєлікая русская культура" оплакує українських сиріт — і тим найпереконливіше демонструє цілому світу, що це "війна Путіна, а не Пушкіна", жирнющий задум, ради такого можна пацику і "легенду" з американською кіношколою підготувати.
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Це вже ІПСО "с особым цинизмом" - і, не сумніваюся, з мегатонним, в разі реалізації, ефектом на виході (Достоєвскій! "слєзінка рєбьонка"! "вєлікая русская культура" оплакує українських сиріт
Зрештою, абикому у 2017 р. "Почьотную грамоту презідєнта Російской Фєдєраціі" не виписали б!)
Словом, сіркою тут тхне на відстані, як із чекістських підвалів 1930-х, тож чим більше розголосу, тим ліпше, і спасибі всім, хто вчасно схопив ворога за руку – сподіваюся, всією громадою нам вдасться цю "спецоперацію" зупинити…
Про авторку. Оксана Забужко, письменниця
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