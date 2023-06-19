Ірак вперше запустить супутниковий інтернет
Міністерство зв’язку Іраку повідомило про запуск інтернет-послуг за допомогою супутникових технологій
Про це повідомляє Iraqi News із посиланням на Іракське інформагентство INA.
Як зазначається у заяві, міністерство зв’язку країни прагне забезпечити населення Іраку найкращим інтернетом.
Також повідомляється, що забезпечення людей мережею через кабелі є відносно довготривалим та дорогим процесом, а також несе труднощі, пов’язані із земляними роботами.
Таким чином з метою диверсифікації джерел інтернет-послуг, підвищення конкурентоспроможності та зниження цін відповідний департамент міністерства розпочав перемовини з міжнародними компаніями щодо впровадження послуги "інтернет через космос".
"Ірак йде по стопах розвинутих країн, які використовують низькоорбітальні супутникові технології, що надають інтернет-послуги безпосередньо користувачам через величезну мережу супутників, наданих авторитетними міжнародними компаніями", - пише видання.
- 12 червня SpaceX відправила на орбіту ще одну велику групу своїх інтернет-супутників Starlink і здійснила морську посадку ракети, що повернулася.
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