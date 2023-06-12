Про це інформує Space.

Ракета Falcon 9 з 52 космічними апаратами Starlink злетіла в понеділок о 10:10 за Києвом зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після зльоту для точкового приземлення безпілотника SpaceX A Shortfall of Gravitas, який був розташований в Атлантичному океані.

Це був дев'ятий запуск і посадка саме для цього ракети-носія.

Тим часом розгінний блок ракети продовжить переносити 52 супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту, в кінцевому підсумку розгорнувши їх там приблизно через 65 хвилин після зльоту.

Станом на сьогоднішні SpaceX уже запустила понад 4,5 тис. супутників, і майже 4,2 тис. з них працюють.

Загалом компанія має дозвіл на розгортання 12 тис. широкосмугових супутників і подала заявку на схвалення ще 30 тис.

Також SpaceX планує запустити місію Transporter-8 rideshare о 00:10 13 червня, де запустить 72 супутники.