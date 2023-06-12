SpaceX вивела на орбіту 53 супутники Starlink
У понеділок, 12 червня, SpaceX відправила на орбіту ще одну велику групу своїх інтернет-супутників Starlink і здійснила морську посадку ракети, що повернулася
Про це інформує Space.
Ракета Falcon 9 з 52 космічними апаратами Starlink злетіла в понеділок о 10:10 за Києвом зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після зльоту для точкового приземлення безпілотника SpaceX A Shortfall of Gravitas, який був розташований в Атлантичному океані.
Це був дев'ятий запуск і посадка саме для цього ракети-носія.
Тим часом розгінний блок ракети продовжить переносити 52 супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту, в кінцевому підсумку розгорнувши їх там приблизно через 65 хвилин після зльоту.
Станом на сьогоднішні SpaceX уже запустила понад 4,5 тис. супутників, і майже 4,2 тис. з них працюють.
Загалом компанія має дозвіл на розгортання 12 тис. широкосмугових супутників і подала заявку на схвалення ще 30 тис.
Також SpaceX планує запустити місію Transporter-8 rideshare о 00:10 13 червня, де запустить 72 супутники.
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