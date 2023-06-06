Вантажна капсула SpaceX Dragon з'єдналася із космічною станцією

Про це інформує NASA.

Коли Міжнародна космічна станція пролітала на висоті близько 270 миль над узбережжям Бразилії, вантажний корабель SpaceX Dragon самостійно приєднався до модуля Harmony станції о 12:54 за Києвом. Це відбулося під наглядом астронавта NASA Вуді Хобурга.

SpaceX Dragon запущений з Космічного центру у Флориді об 5 червня як частина 28-ї контрактної місії з надання комерційних послуг з поповнення запасів для NASA.

Dragon доставив пару IROSA (International Space Station Roll Out Solar Arrays) та наукові експерименти на космічну станцію. Він проведе близько трьох тижнів, прикріплений до космічної станції, перш ніж повернеться на Землю з вантажем і дослідженнями.

Супутник також має на борту сонячний енергетичний протонний детектор для збору даних про сонячні бурі, які випускають високоенергетичні протони, що можуть пошкодити космічні апарати. Розуміння цих ефектів може допомогти розробити більш стійкі до радіації CubeSat.

Крім того, дослідження демонструє новий метод відновлення контролю над орієнтацією супутника. Iris спостерігає за вивітрюванням геологічних зразків та демонструє експериментальні датчики сонця, крутні стрижні та нагрівач акумуляторів. Це лише деякі з сотень досліджень, які проводяться на МКС у різних галузях науки. Досягнення в цих областях принесуть користь життю на Землі та покращать здоров'я астронавтів під час тривалих космічних подорожей.