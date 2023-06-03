Європейське космічне агентство провело перший в історії стрім поверхні Марса
2 червня відбулась перша в історії пряма трансляція фото поверхні Марсу – їх в режимі реального часу робив зонд Mars Express
Про це повідомляє Daily Mail.
Європейське космічне агентство провело першу в історії пряму трансляцію зйомок Марса. Європейський зонд Mars Express запустили з космодрому Байконур ще у червні 2003 року, а Марса він досяг 3 грудня 2003 року.
Дослідники кілька місяців готували орбітальний апарат. Наразі він перебуває на висоті 17,5 тисяч км над поверхнею Марса.
Зараз він допомагає відповісти на фундаментальні питання про геологію, атмосферу, поверхневе середовище, історію води та потенціал життя на Марсі.
Загальний час трансляції склав близько години, при цьому фотографії Марса змінювалися приблизно кожні 50 секунд. Знімки планети з'являлися з 17-хвилинною затримкою. Цей час був потрібен, щоб подолати відстань в понад 287 мільйонів миль від Марса до Землі.
- Нагадаємо, 1 вересня 2022 року вчені з місії Mars Express опублікували серію знімків рівнини Холден, на думку планетологів, у далекому минулому цей регіон грав ключову роль у функціонуванні гідросфери Червоної планети.
- 26 квітня стало відомо, що науковці проаналізували архівні дані вже недіючого марсіанського посадкового апарату InSight і з'ясували, з чого складається ядро Червоної планети, а також уточнити його розмір.
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