Учені встановили, з чого складається ядро Марсу

Про це пише Science Alert та Gizmodo.

Дослідники встановили, що ядро Марсу є рідким сплавом заліза з великою кількістю сірки і кисню. Про це вони дізналися завдяки сейсмічним даним, які протягом чотирьох років збирав посадковий модуль NASA InSight.

За цей час вчені зафіксували сотні марсотрусів. На основі цього вони склали першу детальну карту нутрощів Марсу та дізналися більше про внутрішню активність планети.

За роки своєї роботи на Марсі, з 2018 по 2022 рік, посадковий апарат зміг зареєструвати понад 1300 марсотрусів (землетрусів, що сталися на планеті). Його прилади фіксували сейсмічні хвилі, що виходять від цих маротрусів, що дозволило вченим дізнатися набагато більше про внутрішній склад Марса. Але ядро планети являло собою загадку, оскільки інформації про нього було дуже мало, щоб скласти повну картину про його структуру та склад.

Аналіз отриманих даних показав, що приблизно 20% маси ядра Марса складається не з важких, а легких хімічних елементів, таких як сірка та кисень. Виходить, що така кількість елементів у ядрі Червоної планети набагато більша, ніж у складі ядра Землі. Виходячи з цього можна пояснити, чому Марс не став таким багатим життям світом, як і наша планета.

Наявність легших елементів у ядрі Марсу могла відіграти значну роль у знищенні його магнітного поля.

"Це дещо схоже на головоломку. Наприклад, у ядрі Марсу є невеликі сліди водню. Це означає, що мали бути певні умови, які дозволяли водню бути там, і ми повинні зрозуміти ці умови, щоб зʼясувати, як Марс перетворився на планету, яку ми бачимо сьогодні", - зазначила Джесіка Ірвінг із Бристольського університету, Велика Британія.

Кілька років тому планетологи заявляли, що ядро Марса має більший розмір, ніж передбачалося раніше. Але нове дослідження показало, що насправді "серце" Червоної планети трохи менше за розмірами та його радіус становить приблизно від 1770 до 1800 км.