Mars Express показав ключ до водного минулого Марса

Про це розповідає universemagazine з посиланням на esa.int.

Повідомляється, що рівнина Холден є стародавнім ударним кратером. Він є частиною системи каналів під назвою Узбой-Ледон-Морава. Мільярди років тому вона збирала до 9% води, яка текла марсіанською поверхнею.

Створена спеціалістами ESA карта демонструє, як ця система виглядала у минулому. Вода, яка стікала у рівнину Аргір, надходила у долину Узбой, по якій вона потрапляла у рівнину Холден. Далі вона прямувала долинами до рівнини Ледон та далі на північ планети.

На карті також можна побачити долини Марінера — гігантську систему розломів, чия сумарна довжина становить приблизно чверть довжини кола Марса.

Знімки Mars Express демонструють, як рівнина Холден виглядає зараз. На одному із зображень показана її південна частина. Ми можемо побачити стінки улоговини, які спускаються приблизно на 1500 метрів нижче рівня навколишньої поверхні, та кратер, що знаходиться на її дні.

На другому зображенні показано місце, через яке вода з рівнини Холден впадала в долину Ледон. Характерні горбки утворилися при таненні водяного льоду під поверхнею Марса.

Частина рівнини Холден зайнята однойменним 140-кілометровим кратером. Викинутий при його утворенні матеріал, заповнив частину регіону. На думку вчених, ця ударна формація утворилася вже після того, як Марс перетворився на звичний нам, пустельний світ. На це вказує відсутність на дні слідів, залишених потоками води.

Але, попри цю обставину, рівнина Холден все одно становить значний науковий інтерес. Її вивчення дозволяє зазирнути у минуле планети та краще зрозуміти, якою вона була мільярди років тому. А якщо на Марсі колись існувало життя, його сліди все ще можуть зберігатися у стародавніх осадових відкладеннях цього регіону.

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