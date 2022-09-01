NASA замовила ще п'ять місій з астронавтами у SpaceX Маска в рамках угоди на $1,4 мррд

Про це пише Reuters з посиланням на космічне агентство США.

Це рішення є частиною зусиль агентства щодо забезпечення стабільних польотів астронавтів на космічну станцію, оскільки Boeing, інша компанія з подібним контрактом на транспортування екіпажу, має складності у завершенні розробки своєї космічної капсули Starliner.

SpaceX і Boeing у 2014 році виграли багатомільярдні контракти NASA на розробку, випробування та регулярні польоти систем космічних капсул, здатних відправляти астронавтів на космічну станцію та з неї, орбітальної дослідницької лабораторії, яка вже більше двох десятиліть розміщує міжнародні екіпажі астронавтів.

Багаторазова капсула Crew Dragon від SpaceX здійснила п’ять місій з екіпажем для NASA з моменту її сертифікації екіпажу в 2020 році, коли вона стала першою приватною компанією, яка вивела людей на орбіту, і відновила програму польотів людини в космос NASA після того, як програма американських шатлів припинилася в 2011 році.

Капсула Boeing CST-100 Starliner, яка страждає від збоїв у програмному забезпеченні та несправностях клапанів, планує відправити свій перший екіпаж астронавтів у лютому наступного року, щоб пройти останню тестову місію, перш ніж NASA зможе сертифікувати космічний корабель для звичайних польотів астронавтів.

Спочатку NASA призначило кожній компанії шість місій для екіпажу, але на початку 2022 року замовило у SpaceX ще три через технічні проблеми Boeing.

Нагадаємо, NASA спробує здійснити тестовий запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць 3 вересня

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb