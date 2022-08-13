Іран готовий прийняти пропозиції ЄС щодо ядерної угоди, але з умовами

Про це повідомляє агентство ІРНА з посиланням на іранського дипломата.

За його словами, Іран готовий прийняти пропозиції ЄС, якщо Тегерану буде надано гарантії, у тому числі в "політичних аспектах, пов'язаних із діяльністю МАГАТЕ, санкціями".

Він зазначив, що Іран зараз вивчає ці пропозиції.

Раніше повідомлялося, що дипломати Євросоюзу склали проект фінального тексту документа щодо відновлення ядерної угоди з Іраном.

У 2015 році Іран та "шістка" міжнародних посередників (п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччина) уклали СВПД - угоду, згідно з якою Тегеран має обмежити розвиток своєї ядерної програми виключно мирними цілями в обмін на зняття міжнародних та односторонніх санкцій.

США за президента Дональда Трампа в 2018 році в односторонньому порядку вийшли зі СВПД і відновили дію антиіранських санкцій, у тому числі щодо нафтового сектора, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди. Нинішній президент США Джозеф Байден заявляв про готовність за певних умов повернутися до угоди.

Нагадаємо, 8 серпня дипломати Європейського Союзу склали проєкт остаточного тексту ядерної угоди з Іраном. Американські та європейські офіційні особи оголосили, що текст для відновлення ядерної угоди 2015 року завершено, і що переговори завершені, заявивши, що Іран тепер повинен вирішити, прийняти їх чи вийти з угоди.

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