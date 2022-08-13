Іран готовий прийняти пропозиції ЄС щодо ядерної угоди, але з умовами
У Тегерані вважають, що запропонований з боку ЄС текст документа щодо відновлення ядерної угоди може бути припустимим за умови, що будуть враховані вимоги Ірану в низці сфер
Про це повідомляє агентство ІРНА з посиланням на іранського дипломата.
За його словами, Іран готовий прийняти пропозиції ЄС, якщо Тегерану буде надано гарантії, у тому числі в "політичних аспектах, пов'язаних із діяльністю МАГАТЕ, санкціями".
Він зазначив, що Іран зараз вивчає ці пропозиції.
Раніше повідомлялося, що дипломати Євросоюзу склали проект фінального тексту документа щодо відновлення ядерної угоди з Іраном.
У 2015 році Іран та "шістка" міжнародних посередників (п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччина) уклали СВПД - угоду, згідно з якою Тегеран має обмежити розвиток своєї ядерної програми виключно мирними цілями в обмін на зняття міжнародних та односторонніх санкцій.
США за президента Дональда Трампа в 2018 році в односторонньому порядку вийшли зі СВПД і відновили дію антиіранських санкцій, у тому числі щодо нафтового сектора, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди. Нинішній президент США Джозеф Байден заявляв про готовність за певних умов повернутися до угоди.
- Нагадаємо, 8 серпня дипломати Європейського Союзу склали проєкт остаточного тексту ядерної угоди з Іраном. Американські та європейські офіційні особи оголосили, що текст для відновлення ядерної угоди 2015 року завершено, і що переговори завершені, заявивши, що Іран тепер повинен вирішити, прийняти їх чи вийти з угоди.
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