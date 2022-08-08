Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американські та європейські офіційні особи оголосили в понеділок, що текст для відновлення ядерної угоди 2015 року завершено, і що переговори завершені, заявивши, що Іран тепер повинен вирішити, прийняти їх чи вийти з угоди.

Високопосадовець Європейського Союзу сказав, що керівник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель надішле текст США, Ірану та іншим сторонам переговорів, виклавши й наступні кроки для затвердження угоди. Чиновник сказав, що Іран матиме "кілька тижнів", щоб вирішити, чи відновлювати угоду.

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