Євросоюз узгодив остаточний текст ядерної угоди з Іраном, – The Wall Street Journal
Дипломати Європейського Союзу склали проєкт остаточного тексту ядерної угоди з Іраном. Тепер сторони мають ухвалити фінальне рішення
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Американські та європейські офіційні особи оголосили в понеділок, що текст для відновлення ядерної угоди 2015 року завершено, і що переговори завершені, заявивши, що Іран тепер повинен вирішити, прийняти їх чи вийти з угоди.
Високопосадовець Європейського Союзу сказав, що керівник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель надішле текст США, Ірану та іншим сторонам переговорів, виклавши й наступні кроки для затвердження угоди. Чиновник сказав, що Іран матиме "кілька тижнів", щоб вирішити, чи відновлювати угоду.
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Іранські чиновники негайно відмовилися, заявивши, що вони вже передали початкову відповідь на проєкт і тому оприлюднять додаткові тези пізніше.
"Текст, представлений координатором, розтягує всіх нас до межі нашої гнучкості", — сказав європейський дипломат. "Це означає завершення майже півторарічних переговорів. Зараз час для остаточних рішень".
- Наприкінці липня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував новий варіант ядерної угоди з Іраном.
- 14 липня США та Ізраїль підписали спільне зобов'язання щодо блокування ядерної програми Ірану. Вашингтон та Ізраїль протягом багатьох років окремо робили завуальовані заяви про можливу превентивну війну з Іраном, який заперечує бажання отримати ядерну зброю.
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