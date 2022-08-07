Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін зараз є молодшим партнером. Ніякої антизахідної коаліції створено не буде. Буде ряд дво-тристоронніх союзів, але Росія програє від цього у перспективі умовних п’яти років. Путін зараз є вторинним, молодшим партнером і Туреччини, і Ірану, і тим більше Китаю", - наголосив Денисенко.

Радник міністра МВС також додав, що Путін хоче перетворити Туреччину на логістичний хаб.

"На зустрічі з Ердоганом у Путіна домінантною проблемою було перетворення Туреччини на логістичний хаб із забезпечення Росії товарами сірого експорту та санкційними товарами. Росія та Туреччина виклали усі карти на стіл. Ердоган сказав, що він подумає в цьому напрямку, а паралельно він буде думати, що взяти з РФ за цю послугу", - зауважив Денисенко.

5 серпня на переговорах Путін та Ердоган домовилися про перехід Туреччини на часткову оплату російського газу в рублях.

Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що війну РФ проти України буде врегульовано за столом переговорів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb