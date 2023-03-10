Іран і Саудівська Аравія домовилися про відновлення дипломатичних зв'язків
10 березня Іран та Саудівська Аравія заявили про нормалізацію дипломатичних відносин і вирішили поновити роботу посольств після семи років розірвань зв'язків
Про це інформує Irna.
На конференції в Йорданії було прийнято тристоронню заяву між Іраном, Саудівською Аравією та Китаєм. Країни домовилися відновити дипломатичні відносини протягом двох місяців, знову відкрити посольства й агентства.
Крім того, міністри закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян та Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд мають провести переговори, спрямовані на виконання рішення та прийняття необхідних домовленостей щодо обміну послами. Адже у 2016 році Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном після того, як в Ер-Ріяді стратили проповідника-шиїта.
"Підкреслюючи повагу суверенітету і невтручання у внутрішні справи одна одної, дві країни домовилися про виконання угоди про співробітництво в галузі безпеки, підписаної 17 квітня 2001 року, і загальної угоди, досягнутої 27 травня 1998 року, спрямованої на зміцнення зв'язків на економічній, комерційній, інвестиційній, технічній, науковій, культурній, спортивній та молодіжній сферах", - повідомляє відомство.
Три країни висловили тверду рішучість докласти зусиль для зміцнення регіонального та міжнародного миру і безпеки.
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