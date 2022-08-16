Іран надіслав в Єврокомісію відповідь щодо відновлення ядерної угоди
Влада Ірану скерувала в Євросоюзу (ЄС) відповідь на пропозиції щодо відновлення ядерної угоди
Про це повідомляє Al Jazeera.
Зміст послання невідомий.
Стверджується, що відповідь передана верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю, який на початку серпня представив учасникам переговорів свій проєкт угоди з відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).
Тегеран, як повідомляється, чекає відповідь від Брюсселя протягом двох днів.
Раніше голова ядерного агентства Ірану Махаммад Есламі заявив, що вони мають технічні можливості для створення ядерної зброї.
- Відзначимо, попередньо у Тегерані заявляли, що запропонований з боку ЄС текст документа щодо відновлення ядерної угоди може бути припустимим за умови, що будуть враховані вимоги Ірану.
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