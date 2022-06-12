Про це він заявив у інтерв'ю The Telegraph.

"Іран збагачує уран з безпрецедентною швидкістю та надзвичайно близький до того, аби заволодіти ядерною зброєю. Без тиску з боку Заходу ісламський режим в Ірані може незабаром отримати ядерну бомбу. Світ має зайняти жорстку позицію та сказати ісламському режиму в Ірані: "Немає ядерної зброї - немає санкцій"», - сказав Беннет.

Крім цього, видання з посиланням на джерела повідомило, що Ізраїль звернувся до Британії з проханням створити спеціальний механізм для запобігання появи ядерної зброї в Ірану. За даними The Telegraph, світова спільнота може посилити санкції проти Ірану, якщо розробки ядерної зброї продовжаться.

14 травня стало відомо, що ЄС вдалося розблокувати переговори з Іраном щодо ядерної угоди.

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