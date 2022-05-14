ЄС відновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди: можливе зняття частини санкцій

Про це пише видання Reuters із посиланням на главу зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

На думку глави зовнішньої політики ЄС, під час консультацій між його послом та іранськими чиновниками в Тегерані цього тижня було досягнуто достатнього прогресу, щоб відновити ядерні переговори після двох місяців у глухому куті.

Переговори були призупинені з березня, передовсім через наполягання Тегерана, щоб Вашингтон виключив Корпус вартових Ісламської революції зі списку терористичних організацій США.

"Ці речі не можна вирішити за одну ніч, – переконаний Боррелл. – Скажімо, переговори були заблоковані і вони розблоковані», з перспективою «досягнення остаточної домовленості.

Як зазначає чиновник, на шляху до угоди все ще є перешкоди, також поки що не були визначені дати продовження переговорів.

Тим часом іністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан сказав, що поїздка була нагодою вивчити, як вирішити проблеми, що залишилися.

"Добра та надійна угода буде досягнута, якщо Сполучені Штати приймуть політичне рішення та дотримаються своїх зобов’язань", – додав він.

Українська сторона запропонувала застосувати до Росії "іранську модель"санкцій. Вона передбачає, що російський газ ітиме в ЄС, але кошти за нього не надходитимуть у Росію, а перераховуватимуться на спеціальні депозитні рахунки

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