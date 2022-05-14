English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЄС відновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди: можливе зняття частини санкцій

ЄС відновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди: можливе зняття частини санкцій

14 травня, 2022 субота
05:47
війна з Росією Іран

Представникам ЄС вдалося розблокувати переговори з Іраном щодо ядерної угоди, проте точні дати їх продовження ще не домовлені

Про це пише видання Reuters із посиланням на главу зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

На думку глави зовнішньої політики ЄС, під час консультацій між його послом та іранськими чиновниками в Тегерані цього тижня було досягнуто достатнього прогресу, щоб відновити ядерні переговори після двох місяців у глухому куті.

Переговори були призупинені з березня, передовсім через наполягання Тегерана, щоб Вашингтон виключив Корпус вартових Ісламської революції зі списку терористичних організацій США.

"Ці речі не можна вирішити за одну ніч, – переконаний Боррелл. – Скажімо, переговори були заблоковані і вони розблоковані», з перспективою «досягнення остаточної домовленості.

Як зазначає чиновник, на шляху до угоди все ще є перешкоди, також поки що не були визначені дати продовження переговорів.

Тим часом іністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан сказав, що поїздка була нагодою вивчити, як вирішити проблеми, що залишилися.

"Добра та надійна угода буде досягнута, якщо Сполучені Штати приймуть політичне рішення та дотримаються своїх зобов’язань", – додав він.

  • Українська сторона запропонувала застосувати до Росії "іранську модель"санкцій. Вона передбачає, що російський газ ітиме в ЄС, але кошти за нього не надходитимуть у Росію, а перераховуватимуться на спеціальні депозитні рахунки

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Іран
НАТО
ядерна угода
Читайте також:
Путін
13 травня, 2022 п'ятниця
У Путіна рак крові, - The Mirror
11 травня, 2022 середа
Капітуляцію Росії буде підписувати не Путін, - екснардеп Стецьків
Дмитро Фірташ
12 травня, 2022 четвер
Олігархи, які наживалися на Україні й мали стосунки з кремлем, тепер намагаються "відбілити" свою репутацію, - New Republic
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.61
    Продаж 33.32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
14 травня
06:30
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
У Бородянці встановлять модульне містечко для мешканців, які втратили домівки
06:19
Ілон Маск
Ілон Маск заявив, що ставить угоду з купівлі Twitter на паузу та обвалив акції соцмережі
04:50
НАТО
До Європи прибудуть 10,5 тис американських військових на ротацію, – Пентагон
04:09
жінки у Туркменістані
Жодного манікюру та косметичних послуг: у Туркменістані затримують жінок із нарощеними віями та нігтями
03:18
Джон Кірбі
У Пентагоні попереджають про можливі перерви у поставках зброї для України
02:38
євро
Євро стане офіційною валютою Хорватії
02:32
Фінляндія
Президент Фінляндії Нійністе обговорив рух країни до НАТО з Байденом і прем'єркою Швеції Андерссон
01:47
карти для ЗСУ: головні воєнні злочинці рф
Залужний презентував карти із російськими воєнними злочинцями: ЗСУ запам'ятовуватимуть цілі, граючи у них
01:13
Рубіжне
Окупанти контролюють майже все Рубіжне, окрім околиць, – Гайдай
00:44
Щодо Маріуполя зареєстровано вже 850 воєнних злочинів Росії, - мер Бойченко
00:33
підводний човен
Всі субмарини Чорноморського флоту Росії вийшли із Севастополя в море, – Радіо Свобода
2022, п'ятниця
13 травня
23:59
ЗСУ знищили ворожа техніка танк
На Донецькому і Луганському напрямках 13 травня відбито 10 атак ворога, знищено 5 танків, близько 20 одиниць іншої техніки та 3 БпЛА, - УОС
23:38
російський танк
На Сході 13 травня ЗСУ знищили до 130 окупантів, 5 БМП, 2 танки, 2 дрони і вдарили по по пункту управління "ДНР"
23:35
Ірина Верещук
Верещук про евакуацію з "Азовсталі": "Перемовини складні, результат може не задовольнити всіх, завдання - витягнути наших живими"
23:12
Консервація для ЗСУ
ЗСУ деокупували вже 1015 населених пунктів, - Зеленський
23:00
розвідка
Уряд виділив понад 1 млрд грн на потреби розвідки Міноборони
22:34
Аналітика
Сергій Згурець
Армія Росії не спроможна проводити наступальні дії, які планували на початку війни проти України. Колонка Сергія Згурця
22:32
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 травня
22:29
АЗС
Україна до кінця травня отримає понад 350 тис. тонн пального, - міністр економіки Свириденко
22:15
Героїзм України призведе до перемоги, захистить решту Європи від Путіна і зумовить його відхід від влади, - експрем'єр Росії Касьянов
22:03
Латвія
У Ризі знесуть радянський пам'ятник, за який Росія погрожувала Латвії
21:56
Модульне містечко
У Бородянці на Київщині відкриють модульне містечко для українців, які втратили житло через війну
21:51
гаубиці М777
Артилерія "зриває" наступ росіян. Більшість американських гаубиць M777 вже на передовій, - Пентагон
21:41
Калина
Захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. окупантів і понад 100 одиниць бронетехніки, – заступник командира полку "Азов" Паламар
21:33
"Динамо"
"Динамо" розгромило естонську "Флору" в день свого 95-річчя
21:15
Ексклюзив
Мусієнко
Ленд-ліз може фінансуватися постфактум, зброя буде надходити в Україну, - військовий експерт Мусієнко
21:14
Вакарчук
Вакарчук виступив на звільненій від окупантів Чорнобильській АЕС. Відео
21:12
Буча геноцид
Понад 11 тис. проваджень та 8 тис. прокурорів. У Офісі генпрокурора розповіли про розслідування воєнних злочинів Росії в Україні
21:01
Миколаїв
У Миколаєві від ворожих ракет 5 людей поранено, пошкоджені багатоповерхівки та будівлі інфраструктури
20:43
Гуляйполе
В Гуляйполі на Запоріжжі від російських обстрілів постраждали три людини, пошкоджено вісім багатоповерхівок
20:37
школа
Латвія з 2025 року повністю відмовиться від викладання у школах російською мовою
20:36
Олег Морозов
Депутат держдуми від "Единой России" заявив, що Польща має бути "першою в черзі на денацифікацію" після України
20:35
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
Китай намагається врятувати Росію від поразки у війні з Україною, - юристка Загребельська
20:02
Нафтогаз
"Активи пов'язаних із РФ компаній мають перейти державі": Шмигаль анонсував передачу Нафтогазу 172 заправок Glusco
20:01
обстріл Київ
У Києві відновить роботу пошкоджений російськими обстрілами ТРЦ Retroville
20:00
Київський Безпековий Форум. Дискусія "Боротьба за Україну. Спеціальна військова панель". ОНЛАЙН
19:59
Порошенко привіз у стрілецький батальйон бронежилети, засоби зв’язку та "дещо зі зброї"
19:58
зерно хліб пшениця елеватор
Україна допускає експорт зерна через Білорусь, але це питання складних політичних домовленостей, - Мінекономіки
19:57
інфекційне відділення у Рубіжному
У Рубіжному окупанти захопили найкраще на Луганщині інфекційне відділення, - Денісова
19:52
Збірна України
Ліга націй: збірна України проведе два домашні матчі у Польщі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV