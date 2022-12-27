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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Іран намагається максимально використати слабкість РФ, - експерт-міжнародник Данілов
Ексклюзив

Іран намагається максимально використати слабкість РФ, - експерт-міжнародник Данілов

27 грудня, 2022 вiвторок
11:14
війна з Росією Іран

У Ірані вважають, що Росія перебуває у слабшому становищі, тому з неї можна витрусити багато - навіть за обіцянку чи продовження переговорів

Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов у ефірі Еспресо.

"Переговори йдуть і росіяни намагаються купити балістичні ракети в Ірану. Іранці ніколи не відмовляться від переговорів - це для них рідна стихія. Вони вважають, що Росія у слабкій позиції, з неї можна зараз витрусити багато і навіть за обіцянку чи продовження переговорів уже можна щось виторгувати", - зазначив він.

На думку експерта, процес передачі безпілотників не може бути простим і швидким, як здавалось обом сторонам на початку.

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"Іранці використовують ритмічність поставок, збільшення залежності від себе для торгу. Обидві сторони не вірять одна одній. І РФ, і Іран вважають одна одну ситуативними, вимушеними союзниками та партнерами, знають, що можуть кинути. Росія зараз слабша і Іран намагається максимально це використати", - наголосив Данілов.

Він впевнений, що іранці вимагають на цих переговорах ядерних технологій.

"Їм треба дві речі - ядерні технології та винищувачі. Іранці зараз просто грабують росіян. Чутки про ціну за винищувач - іранці вимагають їх за безцінь. Це буде ганьба. Росіяни готові на все зараз, але розуміють, який удар по іміджу це буде на Близькому Сході. Поки винищувачі стоять на заводі, де їх виробляють", - підсумував експерт.

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Росія
Іран
ядерна зброя
безпілотник
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