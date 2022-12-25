Про це повідомляє IsraelInfo.

Таку інформацію оприлюднив 12 канал ізраїльського телебачення з посиланням на західні розвідки, які стежать за військовою співпрацею Москви та Тегерану.

За даними джерел, Росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту. США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків.

Після того, як Іран став постачати дрони для російської армії, питання було вирішено. Стверджується, що росіяни вже навчають іранських пілотів керувати новими літаками.

23 грудня ізраїльська розвідка Моссад попередила, що Іран збільшить постачання зброї до РФ.

24 грудня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Росія домовилася з Іраном про постачання 1700 ударних безпілотників та використала для атак по Україні 540 з отриманих дронів.

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