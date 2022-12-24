Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив у інтерв'ю The New York Times.

За його словами, щоб переконати Тегеран постачати БПЛА, Москва запропонувала йому наукові ноу-хау для військової промисловості. Проте Іран поки не ризикує передавати РФ балістичні ракети через ризик для себе від такого кроку.

"Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться", - сказав Буданов.

Він уточнив, що відповідно до контракту, укладеного влітку, Росія придбала в Ірану 1700 безпілотників Shahed, які постачаються траншами.

Буданов додав, що наразі Росія використала близько 540 безпілотників для ударів вздовж лінії фронту та по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Він також наголосив, що більшість дронів збивають. Проте звернув увагу, що вони дешеві. В Ірані собівартість виробництва одного такого БПЛА складає $7 тис., хоча скільки росіяни платять за дрони невідомо.

19 грудня росіяни атакували Україну дронами з нової партії, Володимир Зеленський зауважив, що Росія отримала від Ірану 250 нових БПЛА.

23 грудня ізраїльська розвідка Моссад попередила, що Іран збільшить постачання зброї до РФ.

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