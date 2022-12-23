Іран збільшить постачання зброї до РФ,- голова розвідки Моссад
Іран прагне наростити постачання передової зброї до РФ, яку Росія використає у війні проти України
Про це заявив глава ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа, передають ynet.co.il, DW та Голос Америки.
"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці: про поглиблення та нарощування постачання передової зброї до Росії, розширення проєкту зі збагачення урану та посилення атак у різні способами на дружні (Ізраїлю, - ред.) мусульманські країни у регіоні",- наголосив Давид Барнеа.
Однак голова розвідки Моссад наголосив, що Ізраїль не допустить появу ядерної зброї у держави-терориста "не тільки найближчими роками, ніколи; це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссаду".
- Нагадаємо, за листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 іранських дронів "шахед", які вона маркує назвою "герань".
- 14 грудня речник Європейського Союзу повідомив про плани посилювати санкції проти Ірану, який постачає дрони в Росію для війни проти України.
- 17 грудня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов поінформував, що Росія відновила атаки по Україні безпілотниками, оскільки отримала нову партію зброї з Ірану.
- У ніч проти 19 грудня росіяни атакували Україну дронами з нової партії, Володимир Зеленський зауважив, що всього Росія отримала від Ірану 250 нових БПЛА.
- Наступного дня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на безпілотники.
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