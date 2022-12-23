Іран збільшить постачання зброї до РФ,- голова розвідки Моссад

Про це заявив глава ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа, передають ynet.co.il, DW та Голос Америки.

"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці: про поглиблення та нарощування постачання передової зброї до Росії, розширення проєкту зі збагачення урану та посилення атак у різні способами на дружні (Ізраїлю, - ред.) мусульманські країни у регіоні",- наголосив Давид Барнеа.

Однак голова розвідки Моссад наголосив, що Ізраїль не допустить появу ядерної зброї у держави-терориста "не тільки найближчими роками, ніколи; це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссаду".

Нагадаємо, за листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 іранських дронів "шахед", які вона маркує назвою "герань".

14 грудня речник Європейського Союзу повідомив про плани посилювати санкції проти Ірану, який постачає дрони в Росію для війни проти України.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов поінформував, що Росія відновила атаки по Україні безпілотниками, оскільки отримала нову партію зброї з Ірану.

У ніч проти 19 грудня росіяни атакували Україну дронами з нової партії, Володимир Зеленський зауважив, що всього Росія отримала від Ірану 250 нових БПЛА.

Наступного дня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на безпілотники.

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