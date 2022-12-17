Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у етері національного телемарафону.

"Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням ""шахеждів" вочевидь менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння", - розповів Юсов.

Він додав, що за даними ГУР росіяни поки не отримали іранські балістичні ракети. Водночас Юсов підтвердив, що українській розвідці відомо, що відповідні домовленості між Москвою та Тегераном було досягнуто.

17 грудня британська розвідка повідомила, що росіяни перенесли запуски іранських дронів з Криму до Краснодарського краю через вразливість окупованого півострова.

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