Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що останніми днями росіяни збільшили інтенсивність дальніх ударів по критичній інфраструктурі України.

Хвилі атак в основному складалися з повітряних і морських запусків крилатих ракет, але майже напевно також включали надані Іраном безпілотні літальні апарати, які запускалися з Краснодарського краю РФ.

"Раніше ці БПЛА в основному запускали з окупованого Криму. Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості півострова, але це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в Росію, яку доправляють до Астрахані", - дійшли висновку в розвідці Британії.

14 грудня Росія атакувала Київ та область іранськими безпілотниками.

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