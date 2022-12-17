Британська розвідка пояснила, чому РФ припинила запускати іранські дрони з окупованого Криму
Росіяни перенесли запуски іранських дронів з Криму до Краснодарського краю через вразливість окупованого півострова
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що останніми днями росіяни збільшили інтенсивність дальніх ударів по критичній інфраструктурі України.
Хвилі атак в основному складалися з повітряних і морських запусків крилатих ракет, але майже напевно також включали надані Іраном безпілотні літальні апарати, які запускалися з Краснодарського краю РФ.
"Раніше ці БПЛА в основному запускали з окупованого Криму. Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості півострова, але це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в Росію, яку доправляють до Астрахані", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 14 грудня Росія атакувала Київ та область іранськими безпілотниками.
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