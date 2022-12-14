Про це написав міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі.

"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-"шахедів", - зауважив він.

До цього Кличко розповідав, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі столиці.

Тривога у місті була оголошена о 05:55. Перші звуки вибухів жителі почули близько 06:30.

Раніше про роботу ППО на Київщині повідомляв очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Як відомо, 23 листопада, під час масованої атаки РФ по Україні, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Без постраждалих, на жаль, не обійшлося.

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