На Київщині працює ППО

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Близько 06:30 в області прогриміли вибухи. Тривога була оголошена о 05:55.

"Київщина, ранок. Працює ППО", - написав Кулеба.

У КМВА також підтвердили цю інформацію.

Жителів закликають перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Як відомо, 23 листопада, під час масованої атаки РФ по Україні, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Без постраждалих, на жаль, не обійшлося.

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