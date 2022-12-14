На Київщині працює ППО
Вранці 14 грудня на Київщині працюють сили ППО
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Близько 06:30 в області прогриміли вибухи. Тривога була оголошена о 05:55.
"Київщина, ранок. Працює ППО", - написав Кулеба.
У КМВА також підтвердили цю інформацію.
Жителів закликають перебувати в укриттях та безпечних місцях.
- Як відомо, 23 листопада, під час масованої атаки РФ по Україні, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Без постраждалих, на жаль, не обійшлося.
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