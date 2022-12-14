Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву речника ЄС Пітера Стано під час брифінгу в Брюсселі.

"ЄС рішуче засудив постачання іранських дронів у Росію. Будь-яка стороння допомога Росії, коли йдеться про військову допомогу або іншу підтримку цієї злочинної агресії, є неприйнятною, і ми реагуємо відповідно. Наприклад, ми застосували санкції проти Білорусі за її роль у підтримці цієї агресії. Саме тому ми застосували вже два раунди санкцій проти іранських осіб та установ у зв’язку з постачанням дронів. ЄС та його країни-члени готові продовжувати такі дії, якщо ми будемо бачити, що іранські військові постачання в Росію продовжуватимуться", - сказав Стано.

Речник наголошує, що політика реакції Союзу формується за двома напрямами: ЄС засуджує дії РФ, яка використовує дрони з Ірану для атак проти мирних українців та інфраструктури країни.

"Є очевидним, що ці атаки мають лише одну мету - збільшити страждання цивільного населення. Ми бачимо це по тих цілях, які вони (росіяни - ред.) обирають. Вони намагаються примусити людей страждати за цих морозних температур, будь-то у Києві чи в інших частинах країни", - додав Стано.

Щодо другого шляху реагування, то це стосується самого Ірану. Ниві вже відбулося два раунди санкцій проти пов'язаних до цього осіб та установ.

2 грудня влада Португалії відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії заморозила близько 18 мільйонів євро активів підсанкційних осіб.

12 грудня, Європейський Союз погодив пакет санкцій проти Ірану за постачання зброї РФ.

Також, 12 грудня Кулеба закликав держави ЄС підтримати створення спецтрибуналу для РФ.

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