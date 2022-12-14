Євросоюз засуджує постачання іранських дронів у РФ і пообіцяє посилювати санкції
Речник Європейського Союзу повідомив про плани посилювати санкції проти Ірану, який постачає дрони в Росію для війни проти України
Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву речника ЄС Пітера Стано під час брифінгу в Брюсселі.
"ЄС рішуче засудив постачання іранських дронів у Росію. Будь-яка стороння допомога Росії, коли йдеться про військову допомогу або іншу підтримку цієї злочинної агресії, є неприйнятною, і ми реагуємо відповідно. Наприклад, ми застосували санкції проти Білорусі за її роль у підтримці цієї агресії. Саме тому ми застосували вже два раунди санкцій проти іранських осіб та установ у зв’язку з постачанням дронів. ЄС та його країни-члени готові продовжувати такі дії, якщо ми будемо бачити, що іранські військові постачання в Росію продовжуватимуться", - сказав Стано.
Речник наголошує, що політика реакції Союзу формується за двома напрямами: ЄС засуджує дії РФ, яка використовує дрони з Ірану для атак проти мирних українців та інфраструктури країни.
"Є очевидним, що ці атаки мають лише одну мету - збільшити страждання цивільного населення. Ми бачимо це по тих цілях, які вони (росіяни - ред.) обирають. Вони намагаються примусити людей страждати за цих морозних температур, будь-то у Києві чи в інших частинах країни", - додав Стано.
Щодо другого шляху реагування, то це стосується самого Ірану. Ниві вже відбулося два раунди санкцій проти пов'язаних до цього осіб та установ.
- 2 грудня влада Португалії відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії заморозила близько 18 мільйонів євро активів підсанкційних осіб.
- 12 грудня, Європейський Союз погодив пакет санкцій проти Ірану за постачання зброї РФ.
- Також, 12 грудня Кулеба закликав держави ЄС підтримати створення спецтрибуналу для РФ.
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