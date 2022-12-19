Зеленський озвучив, скільки нових "шахедів" отримала Росія від Ірану

Про це президент Україн Володимир Зеленський зазначив під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

"Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 "шахеди". Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це "шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього "шахедів" зараз отримано державою-терористом", – сказав він.

Він нагадав, що Росія використовує ракети й іранські дрони для ударів по Україні, передусім по нашій енергетиці.

"Лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів наших людей. Унаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більш як десяти мільйонам людей було перервано постачання води й тепла", – додав Зеленський.

Зеленський закликав лідерів JEF допомогти зупинити російський терор, зокрема шляхом надання Україні необхідного озброєння.

7 грудня видання Zeit зазначило, що Росія, ймовірно, замовила в Ірану нову партію безпілотників і балістичних ракет.

9 грудня в міноборони Великої Британії припустили, що Росія вичерпала першу партію безпілотників "Шахед" і вже отримала від Ірану наступну.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте були влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

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