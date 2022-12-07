Росія замовила нову партію іранських безпілотників і балістичних ракет, - Zeit
Росія замовила в Ірану нову партію безпілотників і балістичних ракет
Про це з посиланням на джерела в ООН повідомляє Zeit.
"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет і ракет до Росії", - пише видання.
Таким чином Росія хоче поповнити запаси озброєння кількома сотнями снарядів і дронів.
"Я не думаю, що вони вже відвантажені, але вони безперечно є в книгах замовлень", - сказало джерело в Нью-Йорку.
- 6 грудня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив припущення, що в російської армії закінчилась перша партія іранських бойових безпілотників "Shahed-136".
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