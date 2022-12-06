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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Повітряних силах припустили, що в росіян закінчилась перша партія іранських дронів "Shahed-136"

У Повітряних силах припустили, що в росіян закінчилась перша партія іранських дронів "Shahed-136"

6 грудня, 2022 вiвторок
14:35
війна з Росією дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня

Імовірно, в російської армії закінчилась перша партія іранських бойових безпілотників "Shahed-136"

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав під час онлайн-брифінгу.

За його словами, це можна припустити через те, що росіяни вже кілька тижнів не запускали по території України бойові дрони.

"Уже декілька тижнів не помічено використання БПЛА ударного типу - дронів-камікадзе типу "Shahed". Є різні думки, фактори і ознаки, що, ймовірно, все-таки та перша партія, яку отримали окупанти, закінчилася фізично", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що інколи запитують, чи впливають погодні умови на запуск дронів-камікадзе.

"Частково так. Погода впливає на всі типи літальних апаратів... Але ж не кожен день немає льотної погоди, але вже приблизно три тижні вони їх не використовують. Тому ознаки свідчать про те, що, можливо, ця перша партія у них завершилася", - наголосив речник командування Повітряних сил.

За його словами, невідомо, чи має намір Іран поставити Росії наступну партію озброєння.

  • 5 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій, Одеській областях.
  • Разом із тим українська ППО в понеділок збила понад 60 російських ракет.

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