У Повітряних силах припустили, що в росіян закінчилась перша партія іранських дронів "Shahed-136"
Імовірно, в російської армії закінчилась перша партія іранських бойових безпілотників "Shahed-136"
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав під час онлайн-брифінгу.
За його словами, це можна припустити через те, що росіяни вже кілька тижнів не запускали по території України бойові дрони.
"Уже декілька тижнів не помічено використання БПЛА ударного типу - дронів-камікадзе типу "Shahed". Є різні думки, фактори і ознаки, що, ймовірно, все-таки та перша партія, яку отримали окупанти, закінчилася фізично", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що інколи запитують, чи впливають погодні умови на запуск дронів-камікадзе.
"Частково так. Погода впливає на всі типи літальних апаратів... Але ж не кожен день немає льотної погоди, але вже приблизно три тижні вони їх не використовують. Тому ознаки свідчать про те, що, можливо, ця перша партія у них завершилася", - наголосив речник командування Повітряних сил.
За його словами, невідомо, чи має намір Іран поставити Росії наступну партію озброєння.
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