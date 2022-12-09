Про це повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю.

"Уперше за три тижні надійшли повідомлення про атаки наданими Іраном БПЛА. Ці події ще треба перевірити, але цілком імовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас із кількохсот "Shahed-131" і Shahed-136" і тепер отримала поповнення", - ідеться в повідомленні.

У Міноборони Британії зазначають, що 6 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про 17 збитих безпілотників, зокрема 14 "шахедів", а 7 грудня українські чиновники повідомили про використання наданих Іраном БПЛА для ударів по Запорізькій і Дніпропетровській областях.

"Останнє повідомлення про збиті іранські "Shahed-136" в Україні було 17 листопада 2022 року. Якщо це підтвердиться, цілком імовірно, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно доставлених систем БПЛА", - зазначили у британському оборонному відомстві.

7 грудня видання Zeit зазначило, що Росія, ймовірно, замовила в Ірану нову партію безпілотників і балістичних ракет.

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