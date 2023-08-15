Іран не має можливостей для виробництва 20 тис. "шахедів" для Сербії, - Згурець

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді, якщо говорити про вчорашню новину, в якій йшлося про те, що Сербія планує закупити в Ірану понад 20 тис. дронів-камікадзе Shahed, то такі речі просто неможливі. Адже потенціал Ірану не спроможний виробляти таку кількість озброєння цього типу. До того ж в Ірану існують певні домовленості з приводу виробництва та постачання цих безпілотників для Росії. Тому ця інформація скоріше за все більше вигідна з політичної точки зору для Сербії, аніж буде реалізована насправді", - пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що Сербія не буде озброєна іранськими "шахедами"

"Можливо ця новина мала на меті дати ефект сенсаційності візиту делегації Міністерства закордонних справ Сербії до Тегерану. Однак, думаю, що навряд чи Сербія буде озброєна іранськими "шахедами". Також хочу наголосити, що потрібно зменшувати рівень сприйняття тої, чи іншої новини. Адже від самого початку вся ця інформація виглядала нереалістичною", - додав він.