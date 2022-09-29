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Іран обстріляв позиції курдської опозиції в Іраку, 13 загиблих і 58 поранених

29 вересня, 2022 четвер
06:33
Світ Іранські дрони, БПЛА

Унаслідок іранських ракетних ударів й запуску мінованих безпілотників по території Іраку, загинули щонайменше 13 людей, ще 58 зазнали поранень

Про це пише Сіньхуа з посиланням на регіональну курдську службу боротьби з тероризмом, МЗС Іраку й іранське інформаційне агентство Mehr.

У заяві регіональної курдської служби боротьби з тероризмом (CTS) йдеться, що корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) здійснив чотири етапи бомбардувань, використовуючи балістичні ракети та міновані дрони. Ціллю нападу були штаб-квартири їхніх курдських опозиційних партій в провінції Ербіль, а також штаб-квартири в кількох районах сусідньої провінції Сулейманія.

Згідно з інформацією, понад 70 балістичних ракет Fateh і мінованих безпілотників були запущені з іранських провінцій Керманшах і Західного Азербайджану, кажуть у службі, додаючи, що "вони були націлені на громадські місця та будинки цивільних".

Як наголошується, загинули 13 людей, у тому числі вагітна жінка, і 58 отримали поранення, більшість з яких були цивільними.

Між тим у заяві МЗС Іраку засуджено "артилерійський і ракетний обстріл іранської сторони, який збігся з використанням 20 безпілотників, завантажених вибухівкою, які націлили на чотири райони іракського Курдистану і призвели до багатьох смертей і поранень".

Міністерство також оголосило, що викличе посла Ірану в Багдаді через транскордонні бомбардування.

Своєю чергою іранське інформаційне агентство Mehr підтвердило бомбардування, заявивши, що КВІР "знову обстріляв позиції терористичних груп, які діють поблизу західних кордонів країни в іракському Курдистані".

Додамо, іранські та турецькі війська часто завдають ударів по курдах на Півночі Іраку. Формальною причиною для цього зазвичай є нібито участь курдів в обстрілах території Ірану й Туреччини.

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Ірак
Іран
курди
ракетний удар
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