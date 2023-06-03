Іран планує створити військово-морський альянс із країнами Перської затоки

Про це повідомляє Reuters.

За словами Ірані, країни регіону "усвідомили, що тільки співпраця одне з одним принесе безпеку в регіоні".

Очільник ВМС Ірану заявив, що долучитись до альянсу планують також Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Катар та Ірак.

Водночас він не уточнив деталі щодо форми альянсу, що, за його словами, буде сформований найближчим часом.