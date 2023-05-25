Іран заявив про успішне випробування нової балістичної ракети з радіусом 2 тис. км
Іран заявив, що успішно випробував нову балістичну ракету з радіусом дії 2000 км. Тегеран стверджує, що його зброя здатна досягти Ізраїлю та баз США в регіоні
Про це з посиланням на іранські державні ЗМІ пише Reuters.
Варто зазначити, що Іран має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході.
Незважаючи на спротив Сполучених Штатів і європейських країн, Тегеран заявив, що й надалі розвиватиме свою "оборонну" ракетну програму.
"Наше повідомлення ворогам Ірану полягає в тому, що ми будемо захищати країну та її досягнення. Наше повідомлення нашим друзям полягає в тому, що ми хочемо допомогти регіональній стабільності", — сказав міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштіані.
Державне телебачення транслювало, за його словами, кадри модернізованої версії іранської балістичної ракети Хорамшахр-4 із радіусом дії 2000 км, яка може нести боєголовку вагою 1500 кг.
- 24 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до іранського народу з проханням не бути співучасниками російського терору.
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