Про це з посиланням на іранські державні ЗМІ пише Reuters.

Варто зазначити, що Іран має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході.

Незважаючи на спротив Сполучених Штатів і європейських країн, Тегеран заявив, що й надалі розвиватиме свою "оборонну" ракетну програму.

"Наше повідомлення ворогам Ірану полягає в тому, що ми будемо захищати країну та її досягнення. Наше повідомлення нашим друзям полягає в тому, що ми хочемо допомогти регіональній стабільності", — сказав міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштіані.

Державне телебачення транслювало, за його словами, кадри модернізованої версії іранської балістичної ракети Хорамшахр-4 із радіусом дії 2000 км, яка може нести боєголовку вагою 1500 кг.