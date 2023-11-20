Іран працює над посиленням атак проти Ізраїлю через своїх проксі, - міністр оборони Галант
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що підтримувана Іраном терористична група Лівану "Хезболла" випустила 1000 боєприпасів по Ізраїлю з 7 жовтня, а Тегеран посилює атаки на Ізраїль
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Іран є джерелом ворожнечі та агресії проти держави Ізраїль. Війна багатофронтова, навіть якщо її інтенсивність зосереджена на Газі", – сказав Галант.
За його словами, від початку ескалації війни 7 жовтня "Хезболла" випустила понад тисячу боєприпасів по ізраїльських цілях, але зазнало набагато істотніших збитків.
"Ми знищуємо (ракетні підрозділи, - ред.) і вражаємо військові об'єкти та цілі, «Хезболла» платить високу ціну кожен день", - підкреслив голова міноборони Ізраїля.
Він також зазначив, що на західному березі річки Йордан "є багато спроб здійснити терористичні атаки проти ізраїльтян, які щодня перешкоджають ЦАХАЛ і Шин Бет".
"Останніми днями військові виявили зростаючу тенденцію до того, що Іран працює над посиленням атак збройних формувань проти Ізраїлю через своїх помічників в Іраку, Сирії та Ємені. Ми стежимо і будемо знати, як діяти у відповідний час, місце та силу", - наголосив Галант.
- Напередодні вночі 10 листопада Армія оборони Ізраїля завдала ударів по Сирії у відповідь на атаку БПЛА по школі та по військових базах "Хезболли" в Лівані.
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