Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Іран працює над посиленням атак проти Ізраїлю через своїх проксі, - міністр оборони Галант

Іран працює над посиленням атак проти Ізраїлю через своїх проксі, - міністр оборони Галант

20 листопада, 2023 понедiлок
07:36
Світ Іран

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що підтримувана Іраном терористична група Лівану "Хезболла" випустила 1000 боєприпасів по Ізраїлю з 7 жовтня, а Тегеран посилює атаки на Ізраїль

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Іран є джерелом ворожнечі та агресії проти держави Ізраїль. Війна багатофронтова, навіть якщо її інтенсивність зосереджена на Газі", – сказав Галант.

За його словами, від початку ескалації війни 7 жовтня "Хезболла" випустила понад тисячу боєприпасів по ізраїльських цілях, але зазнало набагато істотніших збитків. 

"Ми знищуємо (ракетні підрозділи, - ред.) і вражаємо військові об'єкти та цілі, «Хезболла» платить високу ціну кожен день", - підкреслив голова міноборони Ізраїля.

Він також зазначив, що на західному березі річки Йордан "є багато спроб здійснити терористичні атаки проти ізраїльтян, які щодня перешкоджають ЦАХАЛ і Шин Бет".

"Останніми днями військові виявили зростаючу тенденцію до того, що Іран працює над посиленням атак збройних формувань проти Ізраїлю через своїх помічників в Іраку, Сирії та Ємені. Ми стежимо і будемо знати, як діяти у відповідний час, місце та силу", - наголосив Галант.

  • Напередодні вночі 10 листопада Армія оборони Ізраїля завдала ударів по Сирії у відповідь на атаку БПЛА по школі та по військових базах "Хезболли" в Лівані.
Ізраїль
Іран
Війна в Ізраїлі
Хезболла
Читайте також:
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
19 листопада, 2023 неділя
Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель, - Al Arabiya
Сергій Таран
Автор Сергій Таран
19 листопада, 2023 неділя
На Заході озвучують сценарії завершення війни
Микола Маломуж
19 листопада, 2023 неділя
Українцям слід відновити бажання воювати, як на початку широкомасштабного вторгнення, - генерал Маломуж
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.95
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 листопада
08:14
путін
Кремль повідомив регіонам, який результат у Путіна має бути на виборах у 2024 році, - росЗМІ
08:11
Ексклюзив
Українські морські піхотинці знищили декілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка, - Братчук
08:02
OPINION
Орест Сохар
Як Трамп збирається припиняти війну Росії проти України
07:55
Оновлено
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Росіяни за добу в Україні втратили 4 танки, 4 артсистеми і 640 військових, - Генштаб
07:17
Литва прапор
У Литві вирішили спрямувати гроші із штрафів за недотримання санкцій на відновлення України
07:00
Анонс
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 20 листопада
06:50
ЗСУ
ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки та мають успіхи у просуванні, - ISW
06:47
Лукашенко
У Польщі заявили про спроби режиму Лукашенка нібито налагодити діалог для відбілювання іміджу
06:20
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Дипломатія без масок. Розмова з експослом України в Британії Вадимом Пристайком
05:55
кандидат в президенти від партії La Libertad Avanza Хав’єра Мілеї (зліва) та кандидат в президенти від партії Union por la Patria Серхіо Масса
В Аргентині обрали нового президента: він обіцяє "шокову" терапію в економіці
05:24
Дмитро Лубінець, омбудсман
Катар готовий взяти участь у поверненні цивільних українців з РФ, - Лубінець
00:43
шторм
У Чорному морі зникло турецьке судно з 12 членами екіпажу
00:23
Авдіївка
За тиждень з Авдіївки евакуювали понад 100 людей, - Барабаш
00:00
граната
У Дніпровському районі Києва вибухнула граната: загинули 2 людини, є поранений
2023, неділя
19 листопада
23:39
ДТП
У 2023 році в Україні внаслідок ДТП загинули майже 2,5 тисячі людей
23:15
Розалін Картер
У США померла колишня перша леді Розалін Картер
22:55
безпілотник, дрон
У РФ заявили про знищення БПЛА, який нібито летів на Москву
22:30
Хотів дати хабар командувачу угрупування військ "Одеса": правоохоронці затримали підприємця
22:14
Ексклюзив
Павло Казарін
Зараз в армії служать до смерті, каліцтва або до перемоги, через неготовність влади приймати непопулярні рішення, - військовослужбовець Казарін
22:01
марш на підтримку Ізраїлю у Варшаві
"Ми не байдужі!" У Варшаві пройшов марш на підтримку Ізраїлю
21:54
Війна в Ізраїлі. ХАМАС. Газа
ХАМАС використовував лікарню "Аль-Шифа" для утримання заручників з Ізраїлю: оприлюднено відео
21:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін впевнений, що Росія вийде на кордони СРСР і зітре з землі народи України та Білорусі, а країни Кавказу та Середньої Азії перетворить на частини РФ, - Портников
21:24
Оновлено
Зеленський
Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ
21:18
Оновлено
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Євро-2024: результати та розклад відбіркових матчів 19 листопада
20:52
Сумщина
Окупанти ввечері з мінометів вдарили по Сумщині: в місті Середина-Буда загинув цивільний
20:50
Микола Княжицький
Хто лякає Майданами? Тільки авторитарні лідери, - Микола Княжицький
20:41
Фільм "ГКЧП"
Українська стрічка "ГКЧП" стала кращою ігровою короткометражкою на фестивалі в Берліні
20:20
Ексклюзив
путін
Путін ризикує залишитися без підтримки російської еліти на виборах через війну, - політичний експерт Ейдман
20:20
Оновлено
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель, - Al Arabiya
20:15
алкоголь, отруення
У Лондоні продали найдорожчу в світі пляшку віскі
20:13
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Біля берегів Туреччини через шторм навпіл розламалося судно: екіпаж встиг евакуюватися
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Незбагненні шляхи декомунізації
20:01
Туннель під лікарнею Аль-Шифа (місто Газа)
ЦАХАЛ показав 55-метровий туннель ХАМАСу під лікарнею Аль-Шифа
19:43
ЗСУ
Сили оборони продовжують наступальні операції у напрямку Мелітополя і Бахмута, - Генштаб
19:28
Ексклюзив
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу готуватиметься до виборів в Ізраїлі після повернення заручників, - політолог Пелліверт
19:09
На фото: Астронавтка загубила сумочку у відкритому космосі
Інженер з України очолив Марсіанську дослідницьку станцію США
19:07
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Сі Цзіньпін поїхав у США, бо зараз більше переймається своїм виживанням, а не виживанням Путіна, - Піонтковський
18:41
Інтерв’ю
Чалий
Україні вже треба думати про осінь наступного року, - Валерій Чалий
18:40
Інтерв’ю
Оксана Форостина
Якщо ми говоримо про якесь умовне "після війни", то це буде економічно і соціально неоднорідна країна, - письменниця Форостина
18:35
Огляд
Вибухи, Севастополь
Знищені склади боєприпасів, руйнування на хімзаводі у Брянську, дрони в тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало цього тижня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV