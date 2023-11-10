ЦАХАЛ вночі завдав ударів по Сирії та базах "Хезболли" у Лівані
Армія оборони Ізраїлю вночі 10 листопада завдала дарів по Сирії у відповідь на атаку БПЛА по школі та по військових базах "Хезболли" в Лівані
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що ЦАХАЛ завдав удару по військових у Сирії, які перед цим здійснили запуск БПЛА в бік Ейлата та влучили у школу.
"ЦАХАЛ покладає на сирійський режим повну відповідальність за кожну терористичну діяльність, що походить з його території. ЦАХАЛ дасть сувору відповідь на кожну агресію проти ізраїльської території", - додали військові.
Крім цього, армія Ізраїлю у відповідь на атаки ізраїльської території завдала серію ударів по військових базах "Хезболли" в Лівані.
ЦАХАЛ використовував винищувачі, артилерію та мінометні керовані снаряди під назвою "Залізне жало". Серед цілей були терористичні комплекси та інфраструктура, спостережні пункти та технологічне обладнання.
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