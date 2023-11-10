ЦАХАЛ вночі завдав ударів по Сирії та базах "Хезболли" у Лівані

Про це йдеться у відомстві.

Зазначається, що ЦАХАЛ завдав удару по військових у Сирії, які перед цим здійснили запуск БПЛА в бік Ейлата та влучили у школу.

"ЦАХАЛ покладає на сирійський режим повну відповідальність за кожну терористичну діяльність, що походить з його території. ЦАХАЛ дасть сувору відповідь на кожну агресію проти ізраїльської території", - додали військові.

Крім цього, армія Ізраїлю у відповідь на атаки ізраїльської території завдала серію ударів по військових базах "Хезболли" в Лівані.

ЦАХАЛ використовував винищувачі, артилерію та мінометні керовані снаряди під назвою "Залізне жало". Серед цілей були терористичні комплекси та інфраструктура, спостережні пункти та технологічне обладнання.