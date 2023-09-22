Іран у річницю війни з Іраком показав новий дрон нібито найбільшої дальності у світі

Про це інформує Reuters із посиланням на іранські державні медіа.

Дрони назвали Mohajer, Shahed і Arash.

Ще минулого місяця Іран оголосив про створення удосконаленого безпілотника Mohajer-10, який володіє покращеною дальністю польоту, тривалістю та збільшеним корисним навантаженням. Цей апарат може пролітати відстань до 2 тисячі кілометрів і здатний перебувати в повітрі до 24 годин.

За повідомленнями іранських державних ЗМІ, його корисне навантаження може досягти 300 кг, що вдвічі більше, ніж у безпілотника Mohajer-6.

США обвинувачують Іран у постачання безпілотників Mohajer-6, серед інших БПЛА, Росії для використання в конфлікті з Україною. Президент Ібрагім Райсі заперечує надання дронів РФ.

"Наші сили забезпечують безпеку в регіоні й Перській затоці. Ми можемо навчити людей регіону, що опір – це шлях сьогодні. Що змушує ворога відступати, так це не покірність і коливання, а опір", – заявив він на п'ятничному параді в столиці Тегерані.

Довідково. Війна між Іраном та Іраком, яка відбувалася у 1980-х роках, була викликана територіальними претензіями Іраку, який вважав деякі іранські території своїми "вічними землями". Цей конфлікт має багато спільного з ірано-іракською війною 1980-х років і може надати цінних уроків.

Ірак, що напав на сусідню країну, спочатку швидко просувався по її території. Однак, коли війська Саддама Хусейна втомилися, Іран провів декілька успішних контрнаступальних операцій і проник на територію Іраку, оскільки Тегеран також мав до Іраку територіальні претензії. Після цього почалася тривала позиційна війна, яка тліла ще вісім років, допоки не завершилася.