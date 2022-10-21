Іран, який постачає зброю Росії, порадив своїм громадянам покинути Україну
МЗС Ірану, який постачає Росії озброєння для війни проти України, рекомендувало своїм громадянам не їздити в Україну та покинути її територію у разі перебування там
Про це йдеться на порталі міністерства закордонних справ Ірану з посиланням на туристичну пораду генерального консульського департаменту МЗС щодо України.
Зазначається, що у зв’язку з ескалацією військових конфліктів і посиленням небезпеки в Україні всім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни.
Також у цьому оголошенні всім громадянам Ірану, які проживають в Україні, рекомендовано покинути цю країну, щоб зберегти своє життя та безпеку.
- 11 жовтня українська розвідка повідомляє, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".
- 19 жовтня Інститут вивчення війни зазначив, що іранські військові у Криму навчають росіян користуватися дронами-камікадзе. Фахівці додали, що з середини вересня російські війська скерували десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні.
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