Іран заявив про запуск ракети з трьома супутниками для "дослідницької місії"
У четвер, 30 грудня, Іран успішно запустив ракету з трьома супутниками з метою "космічних досліджень"
Про це повідомляє місцеве агентство Tasnim News Agency.
Іран успішно запустив у космос ракету Simorgh з трьома супутниками. Представник міністерства оборони країни Ахмад Хоссейні заявив, що запуск був "місією космічних досліджень".
"Вперше три пристрої були запущені одночасно на відстань 470 кілометрів зі швидкістю 7 350 метрів за секунду", - зазначив він.
Запуск відбувся на тлі складних переговорів у Відні між Тегераном та світовими державами щодо угоди 2015 року, яку підписали США, ЄС, Китай і Росія. Тоді Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій.
Однак у 2018 році експрезидент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов з угоди і знову ввів жорсткі санкції на Іран. Наразі уряд Байдена прагне повернутися до попередніх домовленостей, але зусилля поки що безрезультатні.
- У вересні Іран погодився відновити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії та надати інспекторам доступ до камер на своїх ядерних об'єктах.
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