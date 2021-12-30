Іран заявив про запуск ракети з трьома супутниками для "дослідницької місії"

Про це повідомляє місцеве агентство Tasnim News Agency.



Іран успішно запустив у космос ракету Simorgh з трьома супутниками. Представник міністерства оборони країни Ахмад Хоссейні заявив, що запуск був "місією космічних досліджень".



"Вперше три пристрої були запущені одночасно на відстань 470 кілометрів зі швидкістю 7 350 метрів за секунду", - зазначив він.



Запуск відбувся на тлі складних переговорів у Відні між Тегераном та світовими державами щодо угоди 2015 року, яку підписали США, ЄС, Китай і Росія. Тоді Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій.



Однак у 2018 році експрезидент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов з угоди і знову ввів жорсткі санкції на Іран. Наразі уряд Байдена прагне повернутися до попередніх домовленостей, але зусилля поки що безрезультатні.

У вересні Іран погодився відновити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії та надати інспекторам доступ до камер на своїх ядерних об'єктах.