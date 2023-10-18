Іран заявив, що з країни зняли ембарго ООН на продаж ракет
У середу, 18 жовтня, Іран заявив, що обмеження на продаж ракет, накладені ембарго ООН, були зняті
Про це представник Ірану з ядерних питань та заступник міністра закордонних справ Алі Багері Кані написав у Х.
"Починаючи з 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231, усі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов’язану з балістичними ракетами та їхню передачу до/з Ісламської Республіки Іран припиняються; на Іран більше не поширюються жодні обмеження в контексті Радбезу", - пише він.
Довідково. Резолюція Ради Безпеки ООН 2231 була ухвалена 20 липня 2015 року. Ембарго накладало обмеження на продаж та купівлю Іраном ракет, а також містило низку санкцій, у відповідь на ядерну програму Ірану. 18 жовтня 2023 року строк дії Резолюції закінчився.
- Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником ХАМАС у війні бойовиків та Ізраїлю, однак фактів прямої причетності до атак терористів наразі немає.
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