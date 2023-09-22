Іранські активісти в ЄС заявляють про погрози та переслідування з боку Тегерана

Про це повідомляє The Guardian.

П'ятнадцять іранських активістів у Франції, Німеччині та Іспанії заявили, що за кампанією репресій стоїть іранський режим, який організовує загальноєвропейську кампанію переслідувань, стеження, планів викрадень і погроз смертю проти політичних активістів опозиціонерів.

Іранські активісти, які стали жертвами репресій у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, Швейцарії та Швеції, говорять, що у більшості випадків західна поліція попереджала їх про дії іранського режиму, а саме хакерство, кібератаки та переслідування в Інтернеті, погрози смертю тощо.

Минулого року у двох активістів у різних країнах порізали автомобільні шини, а потім підозрілі чоловіки стежили за ними по дорозі додому. Вони стверджують, що це були іранські агенти.

Іранські активісти за кордоном також повідомляли про переслідування і погрози від іранських агентів за заклики зміни режиму, учасницям жіночого руху, ЛГБТК+ активістам, а також погрози дітям, родичам або друзям активістів, які виступають проти іранського режиму.

Аліреза Ахонді, шведський депутат іранського походження, також почав отримувати погрози вбивства телефоном. Поліція попередила його про реальну загрозу його життю і порадила носити бронежилет.

У Франції поліція видала попередження щодо поїздок жінкам, які організовують протести проти режиму Ірану, попереджаючи про ризик, що Іран може їх викрасти і попередила, щоб вони не їздили до Туреччини чи ОАЕ.

Іран заперечує причетність до цих репресій.