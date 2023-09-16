Канада ввела нові санкції проти Ірану через порушення прав людини

Про це повідомляє МЗС Канади.

"Нові санкції поширюються на шістьох осіб, залучених до дій, що є брутальним й систематичним порушенням прав людини", - зазначили в канадському МЗС.

Так, санкції було введено проти секретаря і трьох старших членів Верховної ради Ірану з питань культурної революції, відповідальної за посилення репресивної політики у питанні обов'язкового носіння хіджабу.

Крім цього, до пакета було включено високопоставленого командувача Корпусу вартових ісламської революції в Курдській провінції, і найбільш високопоставленого посадовця парламенту Ірану з питань національної безпеки та іноземних справ

Тепер підсанкційним особам заборонено в'їзд в Канаду, а їхнє майно і кошти на території країни заморожуються.