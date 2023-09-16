Канада ввела нові санкції проти Ірану через порушення прав людини
Канада ввела новий пакет санкцій проти високопоставлених іранців, відповідальних за масові порушення прав людини
Про це повідомляє МЗС Канади.
"Нові санкції поширюються на шістьох осіб, залучених до дій, що є брутальним й систематичним порушенням прав людини", - зазначили в канадському МЗС.
Так, санкції було введено проти секретаря і трьох старших членів Верховної ради Ірану з питань культурної революції, відповідальної за посилення репресивної політики у питанні обов'язкового носіння хіджабу.
Крім цього, до пакета було включено високопоставленого командувача Корпусу вартових ісламської революції в Курдській провінції, і найбільш високопоставленого посадовця парламенту Ірану з питань національної безпеки та іноземних справ
Тепер підсанкційним особам заборонено в'їзд в Канаду, а їхнє майно і кошти на території країни заморожуються.
- Також 15 вересня Велика Британія, Франція та Німеччина вирішили продовжити санкції проти Ірану, щоб стримувати країну від постачання безпілотників Shahed-136 і ракет для Росії.
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