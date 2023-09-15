Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Велика Британія, Франція та Німеччина відмовилися знімати санкції проти Ірану через "шахеди" для РФ

Велика Британія, Франція та Німеччина відмовилися знімати санкції проти Ірану через "шахеди" для РФ

15 вересня, 2023 п'ятниця
07:58
Світ Shahed-136

Велика Британія, Франція та Німеччина вирішили продовжити санкції проти Ірану, щоб стримувати країну від постачання безпілотників Shahed-136 і ракет для Росії

Про це повідомляє BBC News.

Велика Британія, Франція та Німеччина оголосили, що включать у власні закони санкції ООН проти Ірану, термін дії яких закінчується. Європейські країни вважають, що Іран порушив ядерну угоду Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), підписану 2015-го року, збагачуючи та зберігаючи уран, велика кількість якого може бути використана для створення ядерної зброї. За умовами угоди в жовтні 2023 року деякі санкції мають бути скасовані.

Санкції повинні зупинити розробку та експорт іранських балістичних ракет і безпілотників, але попри обмеження, іранські дрони використовуються Росією у війні проти України.

Іран назвав такі рішення країн "незаконними і провокаційними". Тегеран заявив, що це рішення "явно" порушило угоду JCPOA та резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, яка стримує країну від здійснення ядерної діяльності та постачання балістичних ракет чи іншої зброї.

Європейські країни заявили, що рішення відповідає угоді JCPOA, а Іран "двічі відмовився від можливості повернутися до JCPOA" і "продовжував розширювати свою програму поза межами JCPOA та без будь-якого надійного цивільного захисту".

2015 року Іран підписав угоду JCPOA з США (вийшла з угоди у 2018 році), Великобританією, Францією, Китаєм, Росією та Німеччиною. За цією угодою, проти Ірану скасовувалися жорсткі економічні санкції, але країна обмежувала свою ядерну діяльність і мала допустити міжнародних інспекторів. Угодою забороняється будь-якій країні купувати, продавати або передавати іранську зброю, а також активи осіб і організацій, які сприяли розвитку іранської ядерної програми, заморожувалися.

Росія та Китай не оголошували про продовження санкцій, як Велика Британія, Франція та Німеччина, тому з 18 жовтня 2023 року вони зможуть співпрацювати з іранською ядерною програмою, якщо не зроблять це.

Що відомо про співпрацю Ірану та Росії

Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

The Washington Post з посиланням на внутрішні документи між Іраном та РФ повідомила, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

А наприкінці серпня у Defense Express заявили, що Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця.

Іран планує передати Москві ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе типу Shahed, які РФ активно використовує у війні проти України.

Економіка
Україна
Росія
ЄС
Франція
зброя
Німеччина
Іран
Війна з Росією
Велика Британiя
Читайте також:
Віталій Кулик
Автор Віталій Кулик
14 вересня, 2023 четвер
Папа Франциск симпатизує Путіну. "Скрєпи" схожі
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
Італія - Україна
13 вересня, 2023 середа
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після поразки Італії
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.57
    Купівля 37.57
    Продаж 38.36
  • EUR
    Купівля 40.37
    Продаж 41.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 вересня
09:10
Оновлено
ЗСУ війна фронт
ЗСУ звільнили Андріївку та ліквідували 470 окупантів і 13 танків, - Генштаб
09:02
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників
08:49
Нестор Шуфрич
СБУ затримала нардепа Шуфрича за підозрою у держзраді, - Бутусов
08:40
Юрій Максимов
"Дніпро-1" призначив нового головного тренера
08:31
Південна Корея
Південна Корея може запровадити санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина
08:07
OPINION
Вадим Денисенко
Навчитися не ображатися
07:42
Оновлено
обстріл, ППО
Росія запустила ударні БПЛА: на Вінниччині та Хмельниччині пролунали вибухи
07:23
Оновлено
МЗС РФ
Росія висилає двох американських дипломатів через підозри у шпигунстві, у держдепі США відреагували
07:05
Ціни на рис, Шри-Ланка
Експерти попередили про загрозу продовольчої кризи в Азії через зростання цін на рис
06:37
Путін та Кім Чен Ин
Пентагон: КНДР стане співучасником вбивств українців, якщо постачатиме боєприпаси Росії
06:21
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Є багато оптимізму": Усик та Ф'юрі відновили переговори про бій за титул абсолютного чемпіона
05:38
ЗРК С-400 РФ
Удар по Євпаторії свідчить про системні проблеми російської ППО в тимчасово окупованому Криму, - ISW
05:35
Анонс
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу
05:01
Мелітополь
"Неспокійний світанок": мер Федоров повідомив про вибух у Мелітополі
03:38
Олександр Петраков
УЄФА відкрив справу проти екстренера збірної України Петракова
02:59
Ілля Кива
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 вересня
02:25
Андрій Фірман
Контракт з "Ювентусом" підписав 18-річний футболіст з України
01:10
Денис Берінчик
У 2014 році не зміг приєднатися до нашої армії, але було велике бажання допомогти, - боксер Берінчик
00:55
Ігор Коломойський
Коломойському повідомили третю підозру, – радник голови ОП
00:44
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
Кубок України: визначився розклад матчів 1/8 фіналу
00:34
Оновлено
світ, Лівія, повінь
Масштабна повінь у Лівії: кількість загиблих перевищила 11 тисяч
00:09
Маттео Дзуппі
Посланець Папи зустрівся з представником МЗС Китаю й обговорив війну в Україні
00:08
Гантер Байден
Сину Байдена висунули нове звинувачення: йому загрожує ув'язнення на 25 років
2023, четвер
14 вересня
23:52
Румунія, безпілотник, війна з РФ
Румунія вчетверо збільшила обмежувальну зону польотів біля кордону з Україною
23:19
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Перший "Рамштайн" з Умєровим: Пентагон повідомив про особисту участь Остіна та Міллі
23:08
Анджей Дуда
"Ми повинні захищати свій ринок": Дуда анонсував зустріч із Зеленським і розмову щодо зерна
22:58
евакуація
На Херсонщині проведуть обов'язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
22:30
На фото: Володимир Зеленський
Військовий омбудсмен та "ключові рішення": Зеленський провів нараду з міністром оборони Умєровим
22:17
трейлер історичної драми SHTTL / ШТТЛ режисера Еді Уолтера
Вийшов трейлер історичної драми "ШТТЛ" – кандидата відбору на "Оскар"
22:00
Єнс Столтенберг
Стефанішина запропонувала Столтенбергу провести засідання Ради Україна - НАТО щодо енергетичної безпеки
21:53
ЗСУ, міномет, міна
Триває наступ Сил оборони на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, є успіхи в районах Кліщіївки й Андріївки, – Генштаб
21:36
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Зеленський зустрінеться з Байденом в ході візиту на Генасамблею ООН, - NBC News
21:12
Зерно
Київ розраховує, що з 15 вересня країни ЄС скасують обмеження на експорт української агропродукції, – МЗС
21:10
Ексклюзив
Справа про хабар ексголові Верховного Суду Кнзєву: НАБУ вилучило ще майже $500 тисяч
Політична експертка назвала причину посилення антикорупційної діяльності в Україні
21:00
Пенні Пріцкер
Мільярдерка з українським корінням: призначили спецпредставницю США з економічного відновлення України
20:50
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Продовження Кримської саги гарантовано: ворожі об'єкти знищуватимуться саме українськими ракетами. Колонка Сергія Згурця
20:26
Оновлено
Морські дрони SeaBaby
Сили оборони завдали удару по двох кораблях ВМС РФ: судна отримали ушкодження
20:15
Андрій Василенко
МОН звільнило посадовця, який насміхався над незалежністю України
20:05
OPINION
Антін Мухарський
Вилюднення або смерть
19:46
Сергій Буковський
Премію Стуса отримав Сергій Буковський. Що відомо про лауреата
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV