Велика Британія, Франція та Німеччина відмовилися знімати санкції проти Ірану через "шахеди" для РФ

Про це повідомляє BBC News.

Велика Британія, Франція та Німеччина оголосили, що включать у власні закони санкції ООН проти Ірану, термін дії яких закінчується. Європейські країни вважають, що Іран порушив ядерну угоду Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), підписану 2015-го року, збагачуючи та зберігаючи уран, велика кількість якого може бути використана для створення ядерної зброї. За умовами угоди в жовтні 2023 року деякі санкції мають бути скасовані.

Санкції повинні зупинити розробку та експорт іранських балістичних ракет і безпілотників, але попри обмеження, іранські дрони використовуються Росією у війні проти України.

Іран назвав такі рішення країн "незаконними і провокаційними". Тегеран заявив, що це рішення "явно" порушило угоду JCPOA та резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, яка стримує країну від здійснення ядерної діяльності та постачання балістичних ракет чи іншої зброї.

Європейські країни заявили, що рішення відповідає угоді JCPOA, а Іран "двічі відмовився від можливості повернутися до JCPOA" і "продовжував розширювати свою програму поза межами JCPOA та без будь-якого надійного цивільного захисту".

2015 року Іран підписав угоду JCPOA з США (вийшла з угоди у 2018 році), Великобританією, Францією, Китаєм, Росією та Німеччиною. За цією угодою, проти Ірану скасовувалися жорсткі економічні санкції, але країна обмежувала свою ядерну діяльність і мала допустити міжнародних інспекторів. Угодою забороняється будь-якій країні купувати, продавати або передавати іранську зброю, а також активи осіб і організацій, які сприяли розвитку іранської ядерної програми, заморожувалися.

Росія та Китай не оголошували про продовження санкцій, як Велика Британія, Франція та Німеччина, тому з 18 жовтня 2023 року вони зможуть співпрацювати з іранською ядерною програмою, якщо не зроблять це.

Що відомо про співпрацю Ірану та Росії

Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

The Washington Post з посиланням на внутрішні документи між Іраном та РФ повідомила, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

А наприкінці серпня у Defense Express заявили, що Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця.

Іран планує передати Москві ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе типу Shahed, які РФ активно використовує у війні проти України.