"Набуває неприпустимих форм": фракція "Голос" заявила про масове переслідування та дискредитацію військових

Про це повідомив народний обранець Ярослав Железняк.

"В умовах війни такі дії не лише підривають довіру до армії, але й створюють прямі загрози для обороноздатності країни. Публічне і необґрунтоване ставлення під сумнів дій військового керівництва, особливо з боку осіб, які не мають достатньої фаховості для реальної оцінки їх доцільності у певний час і на певних ділянках фронту, завдає серйозної шкоди", - йдеться у заяві.

Зазначається, що відповідні дії негативно позначаються як на моральному стані військових, так і на суспільній довірі.

Нардепи наголосили, що державні інституції повинні діяти виключно в інтересах національної безпеки, демонструючи єдність і підтримку захисникам країни, а не "керуватися вузькополітичними інтересами".