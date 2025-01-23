"Набуває неприпустимих форм": фракція "Голос" заявила про масове переслідування та дискредитацію військових
Фракція "Голос" заявила про масове переслідування та дискредитацію військових з боку правоохоронних органів. Нардепи засудили відповідні дії
Про це повідомив народний обранець Ярослав Железняк.
"В умовах війни такі дії не лише підривають довіру до армії, але й створюють прямі загрози для обороноздатності країни. Публічне і необґрунтоване ставлення під сумнів дій військового керівництва, особливо з боку осіб, які не мають достатньої фаховості для реальної оцінки їх доцільності у певний час і на певних ділянках фронту, завдає серйозної шкоди", - йдеться у заяві.
Зазначається, що відповідні дії негативно позначаються як на моральному стані військових, так і на суспільній довірі.
Нардепи наголосили, що державні інституції повинні діяти виключно в інтересах національної безпеки, демонструючи єдність і підтримку захисникам країни, а не "керуватися вузькополітичними інтересами".
- За комбата й колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна внесли заставу у 5 млн грн: його підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Згодом цього ж дня йому повідомили про нову підозру.
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