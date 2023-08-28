Defense Express: Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Наразі йдеться про поступове збільшення виробництва БПЛА. На місяць зростання буде від 100 до 180 одиниць протягом певного періоду. Тут є певні обмеження для окупантів - нашими партнерами проводиться ревізія дієвості застосованих санкцій", - сказав він.

На думку Рябих, надалі буде затягуватися зашморг санкцій на тлі доказів щодо використання західних компонентів.

"Росія хоче реалізувати план щодо виробництва до 4 тис. дронів-камікадзе типу Shahed до кінця 2025 року. Наразі не можна говорити, що противник точно реалізує ці плани. Це буде залежати, зокрема від уваги світу та нашої роботи з партнерами щодо посилення та введення нових санкцій з метою обірвати доступ до західних технологій", - підсумував експерт.

Що ще відомо про завод іранських дронів у РФ

Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

The Washington Post з посиланням на внутрішні документи між Іраном та РФ повідомила, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.