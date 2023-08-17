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The Washington Post: РФ у співпраці з Іраном планує виготовити 6 тис. "шахедів" до 2025 року

17 серпня, 2023 четвер
19:47
Світ дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня

Завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе

Внутрішні документи, які підтверджують співпрацю Росії та Ірану у виробництві "шахедів", є в розпорядженні The Washington Post.

Ці папери охоплюють період від зими 2022 до весни 2023 року. Відповідно до них співпраця реалізовується у форматі "франшизи": Іран поділився з Росією проєктною документацією та власними компонентами для виробництва "шахедів", а російська сторона має на цій основі відтворити виробництво в себе, масштабувати його та розв'язати проблеми з дефіцитними компонентами й логістикою.

Відомо, що Іран і РФ планують до літа 2025 року створити в країні 6000 безпілотників.

"Якщо це вдасться, розгалужена нова фабрика безпілотників може допомогти Росії зберегти скорочувані запаси високоточних боєприпасів, перешкодити зусиллям України повернути окуповані території та різко підвищити позиції Москви в гонці озброєнь", - зазначає видання.

Журналісти також вказують на те, що попри затримки та виробничий процес, який сильно залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва досягла стабільного прогресу на шляху до своєї мети виробництва варіанту іранського Shahed-136.

"Документи показують, що інженери підприємства намагаються вдосконалити застарілі технології виробництва Ірану, використовуючи російський промисловий досвід для виробництва безпілотників у більшому масштабі, ніж досяг Тегеран, і з більшим контролем якості", - пише ЗМІ.

Що ще відомо про завод іранських дронів у РФ

Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

Новини
Росія
зброя
Іран
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