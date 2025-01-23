Нардепка Безугла заявила про мільйонні премії генералітету ЗСУ, командувач ВМС Неїжпапа відреагував
Народна обраниця Мар'яна Безугла опублікувала документ про грошові премії, назвавши їх "преміями генералітету". Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа відреагував
Про це Безугла написала у Facebook.
"До речі, про премії генералітету. "Укрпошта", плачеш?" - відповідний допис опублікувала народна депутатка й додала скриншоти документів про мільйонні грошові премії.
Командувач Військово-морських сил Неїжпапа відреагував і заявив, що побачивши "згадку про себе в одному з оприлюднених документів у соціальній мережі", вважає за доцільне прокоментувати використання річного преміювального фонду.
За його словами, для того, щоб підтримати військовослужбовців законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" передбачено механізми заохочення, серед яких є й грошові премії.
"Як командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, за поданням командирів я маю повноваження заохотити військовослужбовців грошовими преміями. Так, минулого року фонд у розмірі 1,2 мільйона гривень дозволив преміювати 223 військовослужбовці ВМС ЗС України всіх категорій – матроси, сержанти, старшини та офіцери", - наголосив командир.
- Народна депутатка Мар'яна Безугла у п'ятницю, 17 січня, заявила, що російська окупаційна армія нібито зайшла у Покровськ. В ОСУВ "Хортиця" спростували її слова.
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