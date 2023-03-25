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Іранські дрони атакували базу США в Сирії, є жертви – Пентагон завдав удар у відповідь

25 березня, 2023 субота
05:03
Світ Сирія

Підтримувані Іраном бойовики обстріляли базу США в Сирії, загинув один американський військовослужбовець, Вашингтон відповів ударом по іранських найманцях

Про це повідомляє Reuters.

Представник Пентагону уточнив у коментарі журналістам, що в одну з баз на сході Сирії потрапило ще й близько восьми ракет, ведеться робота з оцінки жертв і збитку.

Business Insider, своєю чергою, пише, що під час атаки на території бази США не спрацювала належним чином система ППО Avenger. Невідомо, чи знали бойовики про це.

Припускають, що терористи для атаки використали іранський дрон-камікадзе з баражуючим боєприпасом на малій висоті.

Окремо повідомляється, що це рідкісний випадок, коли внаслідок атак угруповань, пов'язаних з Іраном, є жертви з боку США.

Пізніше Пентагон опублікував заяву про акт відплати. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, удари у відповідь були завдані за вказівкою Байдена і націлені на об'єкти, використовувані групами, пов'язаними з іранським Корпусом Вартових Ісламської революції (КВІР). "Повітряні удари були завдані у відповідь на сьогоднішній напад, а також на серію недавніх нападів на сили коаліції в Сирії групами, пов'язаними з КВІР. Жодне угруповання не буде безкарно завдавати ударів по наших військах", - йдеться в заяві Остіна.

Американці здійснили "наліт" на проіранських бойовиків за допомогою бойових літаків, бойових вертольотів AH-64 Apache і артилерії.

Сирія
Іран
США
Військові новини
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