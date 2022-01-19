Ірина Геращенко: вимагаємо від поліції припинити силове протистояння з громадянами біля Печерського суду
Силовики під Печерським судом почали штурмувати громадян, які зібралися на мирну акцію на підтримку п'ятого Президента Петра Порошенка
Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
"Поблизу Печерського судилища так звана реформована поліція перетворюється на беркутню і почала силове протистояння з мирними протестувальниками. Вони намагаються знести намети, в яких роздають чай протестувальникам. Намети на Майдані заважали владі в 2013, і поліція намагалася тоді їх зачистити. Вимагаємо від поліції припинити провокації і протистояння", - сказала Геращенко.
"Набігла ціла купа "космонавтів", почали провокувати, спробували забрати намети, почали штовхати ветеранів АТО, почалася штовханина. Зверніть увагу - тут половина хлопців в амуніції, намагаються витиснути нас з площі, штовхають жінок, подивіться, що відбувається біля наметів. Якийсь сором відбувається. Це називається наша поліція, яка існує за податки народу. Тобто поліція в цю секунду стоїть на стражі "беспредела", того "беспредела", який влаштовує "зелена влада", - заявив ветеран АТО Олексій Петров.
"Ми - мирна акція. Ми не вперше приходимо на акції, ніколи не було провокацій, завжди знаходили порозуміння з поліцією. Але це було завжди, зараз мабуть задача у силовиків інша", - сказав Петров.
- Нагадаємо, 19 січня у 14:00 у Печерському райсуді Києва заплановано продовження засідання з обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку у справі про держзраду.
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