Ірина Геращенко: вимагаємо від поліції припинити силове протистояння з громадянами біля Печерського суду

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.



"Поблизу Печерського судилища так звана реформована поліція перетворюється на беркутню і почала силове протистояння з мирними протестувальниками. Вони намагаються знести намети, в яких роздають чай протестувальникам. Намети на Майдані заважали владі в 2013, і поліція намагалася тоді їх зачистити. Вимагаємо від поліції припинити провокації і протистояння", - сказала Геращенко.



"Набігла ціла купа "космонавтів", почали провокувати, спробували забрати намети, почали штовхати ветеранів АТО, почалася штовханина. Зверніть увагу - тут половина хлопців в амуніції, намагаються витиснути нас з площі, штовхають жінок, подивіться, що відбувається біля наметів. Якийсь сором відбувається. Це називається наша поліція, яка існує за податки народу. Тобто поліція в цю секунду стоїть на стражі "беспредела", того "беспредела", який влаштовує "зелена влада", - заявив ветеран АТО Олексій Петров.



"Ми - мирна акція. Ми не вперше приходимо на акції, ніколи не було провокацій, завжди знаходили порозуміння з поліцією. Але це було завжди, зараз мабуть задача у силовиків інша", - сказав Петров.

Нагадаємо, 19 січня у 14:00 у Печерському райсуді Києва заплановано продовження засідання з обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку у справі про держзраду.