Ірландія прийняла 30 тисяч українських біженців

Про це зазначив голова нижньої палати парламенту Ірландії Шон О’Фаріл на пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Ми говоримо про себе, що Ірландія – це країна, де кажуть 100 тис. разів "Ласкаво просимо". Зараз ми сказали це 30 тисячам громадян України – це матері та їхні діти. У нас до них дуже добре ставлення, і ми з великою повагою ставимося до всіх цих людей. Ми і надалі підтримуватимемо їх", - сказав він.

Парламентар запевнив, що в Ірландії сподіваються на настання часу, коли українці повернуться до своїх домівок, і почнеться процес розбудови нової України.

О’Фаріл запевнив, що ірландці планують взяти активну участь у відбудові України.

"Ми також налаштовані, щоб надавати Україні велику допомогу в рамках ЄС. Маємо розглядати на рівні ООН та Ради Безпеки ООН шляхи, якими ми можемо прийти до миру", - підкреслив він.