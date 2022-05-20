Ірландія прийняла 30 тисяч українських біженців
Ірландія прийняла близько 30 тис. українських громадян, які покинули домівки через агресію РФ
Про це зазначив голова нижньої палати парламенту Ірландії Шон О’Фаріл на пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.
"Ми говоримо про себе, що Ірландія – це країна, де кажуть 100 тис. разів "Ласкаво просимо". Зараз ми сказали це 30 тисячам громадян України – це матері та їхні діти. У нас до них дуже добре ставлення, і ми з великою повагою ставимося до всіх цих людей. Ми і надалі підтримуватимемо їх", - сказав він.
Парламентар запевнив, що в Ірландії сподіваються на настання часу, коли українці повернуться до своїх домівок, і почнеться процес розбудови нової України.
О’Фаріл запевнив, що ірландці планують взяти активну участь у відбудові України.
"Ми також налаштовані, щоб надавати Україні велику допомогу в рамках ЄС. Маємо розглядати на рівні ООН та Ради Безпеки ООН шляхи, якими ми можемо прийти до миру", - підкреслив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.62
- Актуальне
- Важливе